Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Наркоторговцы использовали образ и членов лейбла Black star, чтобы рекламировать запрещенные вещества. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с «Царьградом».

Портал обнаружили специалисты лиги, рассказала Екатерина. Так, на сайте преступников можно увидеть фото Тимати, Егора Крида и L`One — популярных среди российской молодежи исполнителей.

«Ситуация с использованием их изображений крайне опасная, ведь дети могут подумать, что действительно эти артисты одобряют употребление наркотиков», — отметила собеседница «Царьграда».

Она призвала артистов обратить внимание на данную ситуация и присоединиться к борьбе с распространением наркотиков среди несовершеннолетних.