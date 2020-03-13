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17:53   13 Марта 2020
Россия

Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Наркоторговцы использовали образ и членов лейбла Black star, чтобы рекламировать запрещенные вещества. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с «Царьградом».

Портал обнаружили специалисты лиги, рассказала Екатерина. Так, на сайте преступников можно увидеть фото Тимати, Егора Крида и L`One — популярных среди российской молодежи исполнителей. 

«Ситуация с использованием их изображений крайне опасная, ведь дети могут подумать, что действительно эти артисты одобряют употребление наркотиков», — отметила собеседница «Царьграда».

Она призвала артистов обратить внимание на данную ситуация и присоединиться к борьбе с распространением наркотиков среди несовершеннолетних.

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Автор: Анна Манц
#тимати #наркотики

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