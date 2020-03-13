Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

 Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star
Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

 Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом
Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

 Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом

Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом
Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

 Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star
Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

 Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом
Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

 Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом

Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом
17:19   13 Марта 2020
Россия

Белоусов не исключил возобновления сделки ОПЕК

Белоусов не исключил возобновления сделки ОПЕК

Возможность возобновления сделки ОПЕК существует, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее министр энергетики России Алекснд Новак отмечал, что страна может восстановить добычу нефти в апреле. Речь идет о 200 тысячах баррелей в сутки, такой уровень был в октябре 2018 года.

Напомним о развале сделки ОПЕК: страны-экспортеры не смогли договориться об уровне сокращения добычи, поэтому существующая с 2017 года сделка оказалась не продлена. В частности, Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи «черного золота» из-за коронавируса, в то время как Россия хотела сохранить условия без изменений. Итог — обвал на нефтяном рынке, цены упали на 30 процентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#нефть #белоусов #опек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...