Белоусов не исключил возобновления сделки ОПЕК

Возможность возобновления сделки ОПЕК существует, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее министр энергетики России Алекснд Новак отмечал, что страна может восстановить добычу нефти в апреле. Речь идет о 200 тысячах баррелей в сутки, такой уровень был в октябре 2018 года.

Напомним о развале сделки ОПЕК: страны-экспортеры не смогли договориться об уровне сокращения добычи, поэтому существующая с 2017 года сделка оказалась не продлена. В частности, Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи «черного золота» из-за коронавируса, в то время как Россия хотела сохранить условия без изменений. Итог — обвал на нефтяном рынке, цены упали на 30 процентов.