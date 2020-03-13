Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

 Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star
Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

 Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом
Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

 Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом

Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом
Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

Малышева назвала мытье рук лучшим средством против коронавируса

 Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star

Лига безопасного интернета обнаружила наркоторговцев, использующих бренд Black star
Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из минского процесса

 Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом
Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

Немецкий политик Маттиас Платцек призвал к равному диалогу с Россией

 Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом

Президент Бразилии оказался заражен коронавирусом
17:13   13 Марта 2020
Россия

Клинцевич уверен, что США не смогут скрыть реальных потерь на Ближнем Востоке

Клинцевич уверен, что США не смогут скрыть реальных потерь на Ближнем Востоке

Американская авиация нанесла серию ударов по позициям иракских отрядов группировки "Катаиб Хезболла". Представители оборонного ведомства США заявили, что это был ответ на обстрел их авиабазы "Кэмп Таджи".

Погибших американских военнослужащих в результате обстрела "Кэмп Таджи" может оказаться больше, чем заявляет Пентагон. Анонимные чиновники в США заявили агентству Reuters, что несколько человек из 12 пострадавших получили тяжелые ранения и могут скончаться, пишет ФАН.

Соединенные Штаты пытаются скрыть реальные потери, как это происходило в ходе ряда конфликтов на Ближнем Востоке. Вашингтон предпочитает умалчивать о своих жертвах среди военнослужащих, чтобы поддержать престиж правительства США.

Член Совета Федерации Франк Клинцевич уверен, что Вашингтону будет крайне затруднительно скрыть свои реальные потери, поскольку значительная часть американской администрации хочет "утопить" президента США Дональда Трампа перед выборами главы государства. В ближайшее время можно ожидать, что одни будут преувеличивать потери США, а другие — преуменьшать.

"Даже если они захотят скрыть потери, это не удастся: гражданское общество в Америке крайне политизировано в связи с предстоящими выборами", — указал член Совфеда.

В заключение Клинцевич подчеркнул, что Демократическая партия попытается использовать любые потери, превращая их в трагедии, чтобы обернуть ситуацию против конкурентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #клинцевич #ближний восток #потери

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...