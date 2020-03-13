Клинцевич уверен, что США не смогут скрыть реальных потерь на Ближнем Востоке

Американская авиация нанесла серию ударов по позициям иракских отрядов группировки "Катаиб Хезболла". Представители оборонного ведомства США заявили, что это был ответ на обстрел их авиабазы "Кэмп Таджи".

Погибших американских военнослужащих в результате обстрела "Кэмп Таджи" может оказаться больше, чем заявляет Пентагон. Анонимные чиновники в США заявили агентству Reuters, что несколько человек из 12 пострадавших получили тяжелые ранения и могут скончаться, пишет ФАН.

Соединенные Штаты пытаются скрыть реальные потери, как это происходило в ходе ряда конфликтов на Ближнем Востоке. Вашингтон предпочитает умалчивать о своих жертвах среди военнослужащих, чтобы поддержать престиж правительства США.

Член Совета Федерации Франк Клинцевич уверен, что Вашингтону будет крайне затруднительно скрыть свои реальные потери, поскольку значительная часть американской администрации хочет "утопить" президента США Дональда Трампа перед выборами главы государства. В ближайшее время можно ожидать, что одни будут преувеличивать потери США, а другие — преуменьшать.

"Даже если они захотят скрыть потери, это не удастся: гражданское общество в Америке крайне политизировано в связи с предстоящими выборами", — указал член Совфеда.

В заключение Клинцевич подчеркнул, что Демократическая партия попытается использовать любые потери, превращая их в трагедии, чтобы обернуть ситуацию против конкурентов.