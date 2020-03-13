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16:57   13 Марта 2020
Общество

Заболевшая коронавирусом россиянка ходила в школу, которую пришлось закрыть на карантин

Заболевшая коронавирусом россиянка ходила в школу, которую пришлось закрыть на карантин

Девочка из Москвы заболела коронавирусом. В штабе сообщили, что она ходила на уроки.

Штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы сообщил, что школу девочки пришлось закрыть на карантин, из-за того, что больной ребенок ее посещал. 

Всего в России за сутки появилось 11 новых случаев заболевания вирусом, пять из них в Москве. Все заболевшие в последние 2 недели посещали Италию, Францию, Австрию. 

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Автор: Василий Пименов
#москва #коронавирус

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