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16:47   13 Марта 2020
Россия

Баранец объяснил, почему американцы хвалят российские подлодки

Баранец объяснил, почему американцы хвалят российские подлодки

СМИ Соединенных Штатов восхитились российскими "Бореями", бесшумно исчезающими в океане. Виктор Баранец, военный обозреватель "Комсомольской правды", заявил, что это ничего более, чем часть информационной игры. 

Западные журналисты прокомментировали ролик телеканала "Звезда", восхитившись российским вооружением. Однако Баранец уверен, что это не искреннее восхищение.

Он заявил, что постоянно анализирует, что о российских военных силах пишут американские СМИ. Он рассказал об этом в интервью Федеральному агентству новостей

"Когда я читал восторженные комплименты, то мне показалось, что это элемент хитрой информационной игры, которая заставляет наших конструкторов и адмиралов усыплять и терять бдительность", - рассказал военный эксперт.

В феврале стало известно, что к 2028 году Вашингтон оснастит ударные подводные лодки Virginia гиперзвуковыми ракетами. Эту статью предлагается включить в военный бюджет на 2021 финансовый год.

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Автор: Яна Либерман
#борей #баранец

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