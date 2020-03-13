Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

 Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию
Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

 Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

 Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию
Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

 Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
16:31   13 Марта 2020
Экономика

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки" Кремль считает Генеральную Ассамблею ООН. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наилучшая площадка для встречи "большой пятерки" — это Генассамблея", — сказал он.

Провести такую встречу предложил глава российского государства Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января. Китай, Франция, США и руководство ООН поддержали предложение российского лидера. Власти Великобритании также проявили интерес к проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. Сообщается, что российская и британская стороны уточняют детали предстоящего мероприятия. Провести встречу участники "пятерки" планируют в сентябре.

По последним данным, в мире уже 136,6 тыс. заражённых, из которых 4,9 тыс. стали жертвами заболевания, и 70,3 тыс. зараженных поправились. В России выявили уже 33 случая заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#песков #оон #генассамблея #ядерная пятерка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...