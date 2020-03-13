Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки" Кремль считает Генеральную Ассамблею ООН. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наилучшая площадка для встречи "большой пятерки" — это Генассамблея", — сказал он.

Провести такую встречу предложил глава российского государства Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января. Китай, Франция, США и руководство ООН поддержали предложение российского лидера. Власти Великобритании также проявили интерес к проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. Сообщается, что российская и британская стороны уточняют детали предстоящего мероприятия. Провести встречу участники "пятерки" планируют в сентябре.

По последним данным, в мире уже 136,6 тыс. заражённых, из которых 4,9 тыс. стали жертвами заболевания, и 70,3 тыс. зараженных поправились. В России выявили уже 33 случая заболевания.