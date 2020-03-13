Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Востоковед Семен Багдасаров объяснил, что остановить поток турецких беженцев в Европу можно лишь за счет ужесточения политики в отношении мигрантов и действий погранслужб.

Ранее мигранты, прибывшие из Турции на греческий остров Лесбос, совершили нападение на журналистов Федерального агентства новостей, а также французских корреспондентов, которые снимали репортажи о ситуации в лагере беженцев рядом со столицей острова — городом Митилини.

По сообщениям СМИ, нападавшими были пуштуны, бежавшие от войны из Афганистана, а не сирийцы, как об этом заявляли турецкие власти. Сейчас в лагере беженцев живут преимущественно пакистанцы и афганцы, которых Анкара "экспортирует" в страны Европы, чтобы надавить на западных политиков и решить собственные политические задачи.

В интервью журналистам издания Nation News директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров напомнил, что ситуация на границе Греции является прямой провокацией со стороны Турции, ведь в лагерях находятся не только сирийские беженцы, но и пакистанцы, и афганцы.

"Пограничным службам каждой европейской страны, границы которой атакуют прибывшие из Турции мигранты, нужно ужесточить меры. Чем жестче они будут поступать с нелегалами, тем лучше", — заявил Багдасаров.

Он также подчеркнул, что странам Евросоюза следует не только не пускать новых нелегальных мигрантов, но и депортировать ранее прибывших.