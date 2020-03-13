Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Тяжелое вооружение Турции и живая сила не будут выводиться с наблюдательных постов из Идлибской зоны деэскалации, сообщает турецкое Министерство обороны.

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что на сегодняшний день боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ), укрепляют оборонную линию, перебрасывая на передовую живую силу и тяжелую бронетехнику, передает Федеральное агентство новостей.

Террористические бандформирования закрепляются на позициях, которые согласно договору между Москвой и Анкарой, должны контролировать правительственные силы Сирии.

5 марта в российской столице состоялись переговоры между президентов РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи стороны пришли к соглашению о введении режима прекращения огня, вступившего в силу 6 марта.