Обвинение бывшему главе Серпуховского района зачитывали пять часов

Прокуроры во время заседания Подольского суда огласили широкий список вменяемых преступлений Александру Шестуну.

Судебное заседание по делу чиновника стартовало накануне, 12 марта. Выступление прокуроров окончилось примерно в 19:00.

Среди материалов по делу Шестуна обвинения в легализации незаконных доходов, мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как уточняет Телеканал 360, государство из-за деятельности экс-главы Серпуховского района понесло ущерб в 62 млн рублей.

Прокуроры во время заседания Подольского суда уточнили, что за шесть лет Шестун получал от руководителя Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяны Гришиной разные суммы.