Аналитик Золотарев рассказал о мечте Запада увидеть выход Киева из Минского процесса

В среду, 11 марта, Минск выступил местом встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Участники переговоров подняли вопрос о возможности созыва Консультативного совета, в который вошли бы представители «нормандской четверки». Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак придерживается мнения, что подобный формат позволит Киеву выстроить диалог с ДНР и ЛНР.

В интервью изданию «Украина.ру» аналитик Андрей Золотарев отметил способность руководства Незалежной поддержать подобный формат. Интерес Киева, по его словам, будет заключаться в том, что возможность вести «бесконечно долгий» диалог фактически позволит заморозить переговорный процесс. В то же время специалист обратил внимание на тот факт, что Западу порядком надоел тянущийся почти шесть лет конфликт на юго-востоке Украины, в итоге переросший в гражданскую войну. А потому Европа была бы не прочь поскорее избавиться от свалившейся на ее плечи проблемы.

«И если сейчас Киев в одностороннем порядке выйдет из Минского процесса, многие политики в Берлине и Париже вздохнут с облегчением», – подчеркнул Золотарев.

По сути, как только это произойдет, у Франции и Германии появится «железобетонный повод» приступить к запуску механизма демонтажа антироссийских санкций, которые Запад привязал к Минскому процессу и выполнению достигнутых в рамках него соглашений. Тем не менее, добавил специалист, в ближайшее время встречи в «нормандском формате» ждать не приходится, а потому реализация такого сценария откладывается на неопределенный срок.

Отметим, что украинские власти отказываются выполнять Минские соглашения, предлагая внести в них некоторые коррективы. В частности, за это выступает глава Незалежной Владимир Зеленский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях весьма остро прокомментировала соответствующее заявление президента соседней страны.