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15:33   13 Марта 2020
Россия

Съезд РСПП с участием Путина перенесли на осень из-за коронавируса

Съезд РСПП с участием Путина перенесли на осень из-за коронавируса

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который должен был пройти 19 марта при участии президента РФ Владимира Путина, перенесен на осень, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

"Неделя российского бизнеса", в рамках которой планировался съезд РСПП, запланированная на 16-20 марта, отменена из-за мер по предупреждению распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин по-прежнему собирается принять участие в съезде РСПП. Он отметил, что ситуация с коронавирусом пока не изменила график российского лидера и что для защиты здоровья президента делается все необходимое.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей становится главным событием "Недели российского бизнеса".  

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Автор: Василий Пименов
#путин #рспп #коронавирус

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