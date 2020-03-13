Либералы просят западных кураторов дать оценку поправкам к Конституции РФ

Так называемая "либеральная" оппозиция обратилась в Совет Европы и ПАСЕ с просьбой запросить у Венецианской комиссии оценку поправки в основной закон РФ на предмет соответствия стандартам СЕ.

Обращение, составленное от лица граждан Российской Федерации появилось на портале change.org. Автором и первым подписантом петиции указан Станислав Станских. Журналисты Федерального агентства новостей выяснили о нем много интересного.

Станских с 2015 года проживает в США, где работает в Университете Северной Каролины. По его словам, бывшие коллеги в Общественной палате российского Звенигорода считают его шпионом.

Любопытно, но коллеги подтвердили эти слова Станских, пояснив, что тот часто действовал за спиной и делал заявления от лица Общественной палаты, озвучивая собственное мнение, которое больше никто не поддерживал.

Станских обучался в Польше, несколько раз бывал на оппозиционных конференциях за границей. О своих поездках подробностей Станских не рассказывал. В 2012 году прошел обучение в "Московской школе гражданского просвещения", которая была признана иноагентом. "Школа" основана по инициативе Совета Европы в 1992 году, а в совете попечителей школы числились сотрудник Национальной разведки США Анжела Стент, бывший старший советник Госдепартамента США по политическому планированию Чарльз Гати. Учреждение существовало на деньги США.