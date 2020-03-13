Делягин назвал Севморпуть реальной альтернативой действующим маршрутам

Северный морской путь защищен от американского произвола и поэтому является реальной альтернативой традиционным морским маршрутам.

Такое мнение высказал российский экономист Михаил Делягин, рассуждая о верности выбранного российскими властями курса на развитие Арктики.

«Конечно, 80 миллионов тонн, которые мы планируем пропускать через Севморпуть, — это мизер с точки зрения мирового товарооборота. Но тем не менее это больше, чем по нему удавалось проводить в советское время. Это неплохой результат», — отметил эксперт, слова которого приводит ФАН.

Также Делягин добавил, что на Севере находятся большие запасы полезных ископаемых — под Баренцевым морем и под морем Лаптевых, где продолжается Самотлорское месторождение, и их доступность повышается из-за глобального потепления. Необходимо разрабатывать и использовать эти богатые месторождения нефти и газа, считает экономист.

Для того, чтобы привлечь в Арктику новых жителей и удержать там нынешнее население необходимо повышать уровень жизни в регионе.

«Если вы хотите обеспечить благосостояние, необходимо сделать две вещи: дать людям нормально оплачиваемую работу с социальной перспективой и обеспечить им минимальную социальную поддержку», — подчеркнул Делягин.

В заключение экономист отметил, что Россия должна заниматься развитием арктического региона не только из экономических соображений, но и учитывая сложную международную обстановку.

Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», в которых говорится, что Россия будет развивать Арктическую зону как стратегическую ресурсную базу, а Северный морской путь – как национальную транспортную коммуникацию, способную конкурировать на мировом рынке.