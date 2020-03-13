Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

 Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию
Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

 Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

 Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию
Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

 Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
16:16   13 Марта 2020
Россия

Делягин назвал Севморпуть реальной альтернативой действующим маршрутам

Делягин назвал Севморпуть реальной альтернативой действующим маршрутам

Северный морской путь защищен от американского произвола и поэтому является реальной альтернативой традиционным морским маршрутам.

Такое мнение высказал российский экономист Михаил Делягин, рассуждая о верности выбранного российскими властями курса на развитие Арктики.

«Конечно, 80 миллионов тонн, которые мы планируем пропускать через Севморпуть, — это мизер с точки зрения мирового товарооборота. Но тем не менее это больше, чем по нему удавалось проводить в советское время. Это неплохой результат», — отметил эксперт, слова которого приводит ФАН.

Также Делягин добавил, что на Севере находятся большие запасы полезных ископаемых — под Баренцевым морем и под морем Лаптевых, где продолжается Самотлорское месторождение, и их доступность повышается из-за глобального потепления. Необходимо разрабатывать и использовать эти богатые месторождения нефти и газа, считает экономист.

Делягин назвал Севморпуть реальной альтернативой действующим маршрутам

Для того, чтобы привлечь в Арктику новых жителей и удержать там нынешнее население необходимо повышать уровень жизни в регионе.

«Если вы хотите обеспечить благосостояние, необходимо сделать две вещи: дать людям нормально оплачиваемую работу с социальной перспективой и обеспечить им минимальную социальную поддержку», — подчеркнул Делягин.

В заключение экономист отметил, что Россия должна заниматься развитием арктического региона не только из экономических соображений, но и учитывая сложную международную обстановку.

Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», в которых говорится, что Россия будет развивать Арктическую зону как стратегическую ресурсную базу, а Северный морской путь – как национальную транспортную коммуникацию, способную конкурировать на мировом рынке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #нефть #газ #арктика #ресурсы #северный морской путь #севморпуть #делягин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...