Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

 Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию
Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

 Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

 Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию

Багдасаров: Миграционная политика ЕС поощряет мигрантов не возвращаться в Турцию
Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

Ганассамблею в РФ назвали лучшим местом для проведения встречи "ядерной пятерки"

 Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба

Эрдоган не собирается выводить тяжелую военную технику из Идлиба
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
15:19   13 Марта 2020
Россия

Баранец назвал «ушлой игрой» восторженные публикации американских СМИ о подлодках ВМФ РФ

Баранец назвал «ушлой игрой» восторженные публикации американских СМИ о подлодках ВМФ РФ

Издание The Drive разместило на своем сайте рецензию на вышедший на телеканале «Звезда» ролик, в котором говорилось о подлодке К-549 «Князь Владимир». Американцев восхитили уникальные технические характеристики, благодаря которым субмарина может «растворяться» в водах мирового океана и долгое время не выдавать своего местоположения.

Военный эксперт Виктор Баранец призвал крайне аккуратно подходить к восприятию подобных публикаций. По его мнению, в отношении российского вооружения США проводят «ушлую игру». В некоторых случаях откровенное восхищение западных аналитиков заставляют сомневаться в их адекватности и искренности.

«Когда я читал восторженные комплименты, то мне показалось, что это элемент хитрой информационной игры, которая заставляет наших конструкторов и адмиралов усыплять и терять бдительность», – подчеркнул Баранец, добавив, что похвала далеко не всегда уместна.

В такие моменты, отметил специалист, создается впечатление, что американцы намеренно стремятся ввести всех в заблуждение. Особенно это касается тех случаев, когда тактико-технические характеристики на самом деле не вызывают восторга, и разработка не лишена серьезных недостатков.

Ранее Виктор Баранец говорил о том, что России приходится исправлять огромное количество «косяков», которые под видом установления демократии наделали Соединенные Штаты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #подлодки #баранец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...