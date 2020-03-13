Баранец назвал «ушлой игрой» восторженные публикации американских СМИ о подлодках ВМФ РФ

Издание The Drive разместило на своем сайте рецензию на вышедший на телеканале «Звезда» ролик, в котором говорилось о подлодке К-549 «Князь Владимир». Американцев восхитили уникальные технические характеристики, благодаря которым субмарина может «растворяться» в водах мирового океана и долгое время не выдавать своего местоположения.

Военный эксперт Виктор Баранец призвал крайне аккуратно подходить к восприятию подобных публикаций. По его мнению, в отношении российского вооружения США проводят «ушлую игру». В некоторых случаях откровенное восхищение западных аналитиков заставляют сомневаться в их адекватности и искренности.

«Когда я читал восторженные комплименты, то мне показалось, что это элемент хитрой информационной игры, которая заставляет наших конструкторов и адмиралов усыплять и терять бдительность», – подчеркнул Баранец, добавив, что похвала далеко не всегда уместна.

В такие моменты, отметил специалист, создается впечатление, что американцы намеренно стремятся ввести всех в заблуждение. Особенно это касается тех случаев, когда тактико-технические характеристики на самом деле не вызывают восторга, и разработка не лишена серьезных недостатков.

Ранее Виктор Баранец говорил о том, что России приходится исправлять огромное количество «косяков», которые под видом установления демократии наделали Соединенные Штаты.