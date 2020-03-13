Судимый за экстремизм Жуков не защитил интересы Навального и Соболь в разговоре с Милоновым

Егор Жуков не смог обосновать «значимость» нынешних либеральных оппозиционеров для российской политики в ходе беседы с Виталием Милоновым, который четко объяснил, почему «официальный уголовник» Навальный не был допущен на выборы президента, а «горгулья» Соболь так и не стала депутатом Мосгордумы.

В минувшую среду, 11 марта, в эфир радиостанции «Эхо Москвы» вышел очередной выпуск передачи «Условно Ваш», ведущим которой является осужденный за экстремизм либертарианец и «восходящая звезда» так называемой российской оппозиции Егор Жуков. Гостем программы на этот раз стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

С первых минут эфира начинающий противник властей решил надавить на один из важнейших вопросов сегодняшней повестки, касающийся поправок в Конституцию. Однако опытный политик сразу же обозначил истинные причины, по которым данная ситуация вызывает негодование в либеральных кругах.

Самое страшное для звезд Фейсбука

Милонов, высмеивая бурную реакцию сторонников оппозиции на решение провести голосование, иронично заметил, что предоставить народу право самим выбрать те или иные изменения в основной закон страны было «слишком демократично» с точки зрения либералов.

«То есть к великому сожалению для либеральных журналистов, экоактивистов и защитников Химкинского леса у людей решили спросить. И представляете, самое страшное для звезд Фейсбука, если вдруг люди, — россияне, которые еще не понимают духа настоящей свободы и аромата Макдональдса и кофе из Старбакса, — если они вдруг решат, что они хотят по-другому. Вот это самый страшный сон либерала, либерального демократа в классической интерпретации», — с неприкрытым сарказмом заявил парламентарий.

Однако Жуков, видимо, в силу своей неопытности не понял, что его собеседник таким образом просто решил поязвить в отношении российских противников власти. В ходе дальнейшей беседы юный оппозиционер выразил недоумение в связи с другим, уже серьезным утверждением Милонова о том, что поправки к Конституции действительно необходимо выносить на всенародное обсуждение и голосование.

«Я прошу наших слушателей… Либо я сошел с ума, либо пять минут назад Виталий Милонов говорил, что нельзя у народа спрашивать», — рассчитывал «подловить» депутата ведущий.

«Нет, это либералы так считают», — был вынужден пояснить парламентарий.

«А, это либералы так считают. Я Вас понял», — со значением признал Егор Жуков и поспешил сменить тему разговора.

Ведьма-горгулья и официальный уголовник

Либертарианец обратил внимание на то, что в России действует «такого рода режим», который якобы не допускает «независимых кандидатов» на выборы, в частности, в Московскую городскую думу. Милонов незамедлительно парировал, что в оппозиционных кругах «навыбирали черт знает кого», не выдвинув ни одного достойного претендента. Жуков на это возразил, заявив, что Любовь Соболь и Дмитрий Гудков «представляют интересы определенной части населения», но они так и не были зарегистрированы.

«Это же горгулья! Она же ведьма, ваша Соболь!» — однозначно ответил Милонов, выразив уверенность, что действующее руководство страны «не против, чтобы была куча крутых людей, которые были бы готовы стать федеральными министрами, премьерами».

По всей видимости, к таким «крутым людям» Жуков относит главу признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, так как в ответ на утверждение депутата поинтересовался, почему же в таком случае блогера не допустили на выборы президента в 2018 году.

Милонов напомнил, что закон (№ 225-ФЗ) запрещает осужденным людям избираться на государственные должности, а Навальный «считается официальным уголовником с точки зрения законодательства».

«Он сейчас отбывает условный срок. Хотя так, как отбывает срок он, ни один в нашей стране не отбывает. Вот я на самом деле переживаю о судьбе тех людей, которые сейчас находятся за решеткой, потому что он мучается, человек. Я считаю, что нужно переформатировать нашу тюремную систему. Она губит людей, она издевается над людьми, но Навальный, извините меня… Сколько людей сидит в тюрьме, а он разгуливает за границей», — тонко подметил Виталий Милонов.

Проблемы с миндалинами головного мозга

Но Жуков, опять не уловив суть сказанного или просто продемонстрировав откровенную профессиональную непригодность, не отступал от своего основного тезиса и продолжал настаивать на том, что «людей не допускают на выборы». Несмотря на тот факт, что глава ФБК по закону не имеет права выдвигать свою кандидатуру, новоиспеченный оппозиционер настаивал на необходимости дать народу возможность голосовать за Навального. Это также наводит на мысль об отсутствии у Жукова элементарного представления о действующих в России правовых актах.

В свою очередь, парламентарий напомнил, что во власти есть либералы, которые смогли попасть в парламент согласно всем законодательным нормам, но сторонники оппозиции «просто берут Навального, который уголовник». После этого ведущий решил расширить список либеральных кандидатов, назвав Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Ивана Жданова, а также вновь упомянув «Любу Соболь».

«Да кому ваш голубой Янкаускас нужен? В Москве от него люди шарахаются в метро. Я с ним в Твиттере переписывался. У него проблемы с миндалинами головного мозга», — выразил свое однозначное мнение Милонов.

Теряя контроль над эмоциями и вновь раскрывая тем самым свой непрофессионализм, Жуков заявил, что государство не должно лишать людей права выбора, за кого им голосовать, а также напомнил, что суд якобы незаконно признал его экстремистом, и теперь он не может избираться ни Мосгордуму, ни в Госдуму. Милонов посоветовал ведущему обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека, и попросил привести пример, где судебная система работает иначе, чем в России.

Ответ Жукова оказался неожиданным, учитывая, что представители оппозиционных кругов не упускают возможности лишний раз рассказать о «прекрасной жизни» в западных странах. Но в разговоре с депутатом либертарианец окончательно вышел из себя, переходя на повышенный тон, и признался, что ему нет абсолютно никакого дела до других стран. Поэтому Жуков предложил продолжить обсуждать нашу страну, и в одном из последних вопросов поинтересовался, почему Милонов так не любит российскую оппозицию, к которой студент ВГЭ себя гордо причисляет.

«Что такое российская оппозиция, я знаю лично. Я знаю лично этих людей, в отличие от вас, молодой человек. В 90-е годы я видел, как они становились, как они богатели, сосали деньги из нашей экономики, разворовывали предприятия… Мне за вас не стыдно, серьезно, потому что вы молодой еще», — заключил Виталий Милонов.

Наберут по объявлению

Таким образом, новый выпуск передачи «Условно Ваш» наглядно показал, что профессиональная карьера в СМИ у Егора Жукова откровенно не задалась, несмотря на поддержку со стороны главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова.

Напомним, что в первом интервью молодому человеку позволили пообщаться с главным спонсором российской оппозиции Михаилом Ходорковским. Очевидно, так либералы хотели придать значимости фигуре Жукова, из которого они лепят новую «икону» протестов. Однако все последующие встречи с политическими и общественными деятелями заканчивались для него полным фиаско.

Ранее недоумение в связи с тем, что некомпетентный в области журналистики студент Высшей школы экономики смог получить работу на радиостанции, выразил известный телеведущий Владимир Познер, беседа с которым в эфире «Эха» для Жукова стала настоящим «профессиональным» провалом.