Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность нескольких лабораторий, где злоумышленники подделывали документы для мигрантов.

Московские правоохранители провели спецоперацию по поимке злоумышленников, занимающихся подделкой документов в Московской области. По данным оперативников, доход преступников успел превысить 10 миллионов рублей.

В ходе операции сотрудники ФСБ и МВД задержали семь членов этнической группировки, которые причастны к незаконному изготовлению документов для прибывших на территорию РФ граждан других стран, передает телеканал RT.