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14:52   13 Марта 2020
Россия

Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность нескольких лабораторий, где злоумышленники подделывали документы для мигрантов.

Московские правоохранители провели спецоперацию по поимке злоумышленников, занимающихся подделкой документов в Московской области. По данным оперативников, доход преступников успел превысить 10 миллионов рублей. 

В ходе операции сотрудники ФСБ и МВД задержали семь членов этнической группировки, которые причастны к незаконному изготовлению документов для прибывших на территорию РФ граждан других стран, передает телеканал RT

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Автор: Яна Либерман
#задержание #фсб #подмосковье #опг

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