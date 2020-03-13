Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Жительница Ленинградской области оказалась заражена коронавирусом. Это первый случай, зафиксированный в регионе. О чем сообщили власти Ленобласти.

Речь идет о женщине, проживающей в Кудрово Всеволожского района. Россиянка ранее находилась на отдыхе в Италии и недавно вернулась домой. У нее был подтвержден коронавирус.

Ранее власти Санкт-Петербурга в рамках мер по противодействию распространению нового коронавируса приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек. Решение вступит в силу 16 марта.