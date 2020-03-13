Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

 Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти
Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

 СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

 Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти
Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

 СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

 Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19
14:46   13 Марта 2020
Россия

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Жительница Ленинградской области оказалась заражена коронавирусом. Это первый случай, зафиксированный в регионе. О чем сообщили власти Ленобласти.

Речь идет о женщине, проживающей в Кудрово Всеволожского района. Россиянка ранее находилась на отдыхе в Италии и недавно вернулась домой. У нее был подтвержден коронавирус.

Ранее власти Санкт-Петербурга в рамках мер по противодействию распространению нового коронавируса приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек. Решение вступит в силу 16 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#ленобласть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...