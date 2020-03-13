Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), говорится в сообщении на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга.

Кроме того, жителям Петербурга рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ. Тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании рекомендовано обеспечить свои изоляцию в домашних условиях на две недели со дня возвращения, а также вызвать медработника для осмотра.

При появлении признаков коронавируса (повышенная температура, кашель) необходимо обратиться к врачу.

Работодателям не рекомендуется направлять работников в командировки в другие страны и не проводить мероприятия с участием иностранных граждан. Также рекомендовано заменить собрания и совещания на дистанционные.

Полный текст распоряжения, датированного 13 марта 2020 года, опубликован на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга.

Ранее в городе был отменен запланированный на начало июня Петербургский международный экономический форум.