РФ приостановила железнодорожное сообщение с Прагой

РЖД приостановили железнодорожное сообщение с Прагой из-за коронавируса, сообщили в компании.

12 марта в Чехии ввели режим ЧС из-за распространения нового типа пневмонии. Въезд в республику закрыли для граждан 15 стран с 13 марта. Чешские военные будут патрулировать границы, чтобы граждане Чехии также не посещали самовольно эти страны. Кроме того, в стране запрещены мероприятия с участием более 30 человек.

В этот же день в РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ. В поездах проводят противоэпидемиологические мероприятия, компания взаимодействует с Роспотребнадзором. На вокзалах и станциях проводят тщательные уборки моющими средствами.