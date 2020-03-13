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Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

 СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

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14:14   13 Марта 2020
Россия

РФ приостановила железнодорожное сообщение с Прагой

РФ приостановила железнодорожное сообщение с Прагой

РЖД приостановили железнодорожное сообщение с Прагой из-за коронавируса, сообщили в компании.

12 марта в Чехии ввели режим ЧС из-за распространения нового типа пневмонии. Въезд в республику закрыли для граждан 15 стран с 13 марта. Чешские военные будут патрулировать границы, чтобы граждане Чехии также не посещали самовольно эти страны. Кроме того, в стране запрещены мероприятия с участием более 30 человек.

В этот же день в РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ. В поездах проводят противоэпидемиологические мероприятия, компания взаимодействует с Роспотребнадзором. На вокзалах и станциях проводят тщательные уборки моющими средствами.

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Автор: Василий Пименов
#чехия #ржд #коронавирус

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