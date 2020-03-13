Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Правоохранительные органы Киева возбудили уголовное дело после срыва конференции по Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Киевская полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после срыва националистами презентации платформы примирения в Донбассе. Фигурантам данного дела по этой статье грозит до четырех лет лишения свободы, пишет RT.

В пятницу, 13 марта, правоохранители доставили в отделение 15 человек для установления личных данных и дачи показаний. Остальные участники происшествия разыскиваются полицией.

Украинские националисты накануне сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. С осуждением этого инцидента уже выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов, который назвал подобные действия неприемлемыми.