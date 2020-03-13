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13:58   13 Марта 2020
Россия

Песков призвал журналистов не работать в Кремле с симптомами коронавируса

Песков призвал журналистов не работать в Кремле с симптомами коронавируса

Работающие в Кремле журналисты должны с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав представителей СМИ не приходить в Кремль с плохим самочувствием и симптомами простуды.

Президент РФ продолжает работать в Кремле, ситуация с коронавирусом не отразилась на рабочем расписании российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сегодня президент присутствует на регулярном заседании с членами Совбеза. Также запланированы рабочие встречи, в том числе с прибывшим в Москву с визитом президентом Южной Осетии.

Песков призвал журналистов, которые освещают деятельность Кремля, не приходить на работу в случае плохого самочувствия.

"Если кашель, знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что необязательно должно быть связано с коронавирусом", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что его просьбу следует рассматривать как меру предосторожности.

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Автор: Илья Романович
#песков #кремль #коронавирус

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