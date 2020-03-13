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Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

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13:42   13 Марта 2020
Россия

Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию с коронавирусом

Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин и члены Совбеза обсудили коронавирус, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента РФ добавил, что обсуждение велось на фоне распространения коронавирусной инфекции. В совещании участвовали спикеры обеих палат парламента замглавы Совбеза, глава МИД РФ и представители других ведомств.

На собрании также обсуждались вопросы по сирийскому Идлибу и волатильность на международном рынке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #совбез #песков #коронавирус

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