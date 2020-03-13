Перенос голосования по поправкам к Конституции на данный момент не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На своем брифинге Песков рассказал о том, что правительственный штаб контролирует ситуацию с распространением коронавируса в стране. По количеству зараженных в стране Россия далека от эпидемии. Голосование по вопросу внесения поправок к Конституции состоится 22 апреля без изменений.

Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. Общее число зараженных вирусом в России сейчас — 38 человек.