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Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

 Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти
Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

 СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
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13:32   13 Марта 2020
Общество

Песков заявил, что перенос голосования по Конституции не обсуждается

Песков заявил, что перенос голосования по Конституции не обсуждается

Перенос голосования по поправкам к Конституции на данный момент не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На своем брифинге Песков рассказал о том, что правительственный штаб контролирует ситуацию с распространением коронавируса в стране. По количеству зараженных в стране Россия далека от эпидемии. Голосование по вопросу внесения поправок к Конституции состоится 22 апреля без изменений.

Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. Общее число зараженных вирусом в России сейчас — 38 человек.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #конституция #коронавирус

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