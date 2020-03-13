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Силовики задержали членов крупной ОПГ в Подмосковье

 Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти
Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

Срыв презентации платформы примирения в Донбассе обернулся уголовным делом

 СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

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13:25   13 Марта 2020
Ближнее зарубежье

СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

СМИ: Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украина вводит запрет жителям Донецкой и Луганской народных республик на въезд на территорию страны из-за коронавируса, сообщает агентство Reuters.

Власти Украины решили ограничить въезд на территорию страны жителям ДНР и ЛНР из-за распространяющегося по всему миру коронавируса.

В пятницу, 13 марта, в Совете национальной безопасности и обороны Украины состоялось экстренное совещание из-за угрозы заражения инфекцией граждан страны. В ходе заседание будет решаться вопрос о закрытии границ.

Китай в конце прошлого года уведомил ВОЗ о вспышке неизвестного рода пневмонии, которая пришлась на город Ухань провинции Хубэй. ВОЗ уже назвала ситуацию с вирусом пандемией. Помимо Китая, больше всего заболевших находятся в Южной Корее, Иране и Италии.

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Автор: Яна Либерман
#украина #коронавирус

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