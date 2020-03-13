Вассерман ответил на претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Главе польского МИД Яцеку Чапутовичу, который назвал российскую компанию «Газпром» ненадежным поставщиком, давно уже пора «отойти от зеркала» и перестать приписывать другим собственные недостатки.

Такое мнение высказал политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича, сказавшего ранее, что российский газопровод «Северный поток – 2» угрожает европейской солидарности, а «Газпром» является ненадежным поставщиком.

По словам Вассермана, Россия за всю долгую историю экспортных поставок чего бы то ни было зарекомендовала себя как безупречно надежного поставщика.

«Особенно позабавила оценка Газпрома как ненадежного поставщика. Поскольку за всю историю поставок чего бы то ни было на экспорт и Россия в целом и Российская Федерация в частности проявили себя как безупречно надежные поставщики, — подчеркнул эксперт, слова которого приводит ИА REGNUM. — Тому есть немало исторических примеров, которые доказывают, что польские рассуждения о русской ненадежности заслуживали только одного ответа, популярного сейчас в интернете, — "Отойдите от зеркала!"».

Также Вассерман объяснил, почему Польша так активно противится вводу в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2», запугивая Евросоюз негативными политическими и экономическими последствиями.

По словам политконсультанта, и первая очередь «Северного потока», и строящаяся сейчас вторая очередь существенно сокращают поток газа, идущий в Европу транзитом через территорию Украины.