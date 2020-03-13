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13:03   13 Марта 2020
Россия

Песков заявил, что Путин работает "на полную катушку" на фоне ситуации с коронавирусом

Песков заявил, что Путин работает "на полную катушку" на фоне ситуации с коронавирусом

Президент Российской Федерации продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сообщения о том, что один из депутатов Госдумы нарушил карантин по коронавирусу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ не был в контакте с депутатом, который нарушил карантин по коронавирусу после возвращения из-за границы. Об этом сообщил Песков. 

По словам пресс-секретаря российского лидера, предпринимаются все необходимые для защиты здоровья президента РФ меры. 

На вопрос журналистов о том, будет ли президент РФ проходить тест на коронавирус, Песков ответил, что не располагает такой информацией, но российский лидер работает "на всю катушку". 

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #коронавирус

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