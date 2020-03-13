Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию

Фейки о поправках в Конституцию РФ, которые появились в информационном пространстве, являются ничем иным, как информационной диверсией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, происходящее является угрозой. По мнению пресс-секретаря российского лидера, соответствующие органы должны обратить на эту ситуацию свое внимание. Таким инцидентам необходимо противодействовать.