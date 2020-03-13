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 Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию

Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию
Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

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12:38   13 Марта 2020
Россия

Роскомнадзор поможет реализовать закон о суверенном Рунете

Роскомнадзор поможет реализовать закон о суверенном Рунете

Система Роскомнадзора, мониторящая поисковые системы, прокси-сервера и VPN-сервисы для обхода блокировки в России, поможет укрепить суверенный Рунет, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. 

Система функционирует в режиме опытной эксплуатации и позволяет оперативно проверять поисковые системы и сервисы обхода запретов.

В ходе общения с корреспондентом "Экономики сегодня" Зыков указал, что оборудование, которое планируется устанавливать на сети операторов связи, сможет заблокировать запрещенный контент. Раньше это сделать было практически невозможно, но теперь ситуация изменилась. По словам эксперта, система блокировки сайтов будет иной, а у Роскомнадзора появится инструмент, позволяющий блокировать незаконные ресурсы.

Найденные специалистами надзорного органа способы блокировки помогут реализовать закон о суверенном Рунете, обязывающий российских операторов устанавливать оборудование для фильтрации трафика и ограничения доступа к сайтам.

Зыков уверен, что Россия должна усилить вектор, направленный на укрепление суверенитета РФ и Рунета, поскольку существуют западные угрозы, которые необходимо предвидеть и не допускать.

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Автор: Юлия Яковлева
#блокировки #роскомнадзор #рунет

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