Московских полицейских уволили из внутренних органов за селфи в морге

Фото двухлетней давности на фоне умерших тел стоило работы нескольким столичным полицейским.

Двое сотрудников уголовного розыска по Щукинскому району Москвы были уволены за фотографию на фоне трупов в морге. В главке МВД России об этом узнали в ходе служебной проверки, передает РИА Новости.

Снимки в морге, как выяснилось, были сделаны еще два года назад, однако в органах считают, что проступок молодых полицейских порочит честь и достоинство сотрудника МВД.

Помимо увольнения начальника угрозыска и его подопечной, еще несколько должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Все они занимают посты в руководящем составе УВД по Северо-Западному административному округу.