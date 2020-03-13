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12:35   13 Марта 2020
Россия

Московских полицейских уволили из внутренних органов за селфи в морге

Московских полицейских уволили из внутренних органов за селфи в морге

Фото двухлетней давности на фоне умерших тел стоило работы нескольким столичным полицейским. 

Двое сотрудников уголовного розыска по Щукинскому району Москвы были уволены за фотографию на фоне трупов в морге. В главке МВД России об этом узнали в ходе служебной проверки, передает РИА Новости. 

Снимки в морге, как выяснилось, были сделаны еще два года назад, однако в органах считают, что проступок молодых полицейских порочит честь и достоинство сотрудника МВД. 

Помимо увольнения начальника угрозыска и его подопечной, еще несколько должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Все они занимают посты в руководящем составе УВД по Северо-Западному административному округу. 

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Автор: Юлия Яковлева
#увольнение #мвд #трупы #морг

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