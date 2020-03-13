Коронавирус шагает по верхам. Кто из политиков подхватил COVID-19

Коронавирус продолжает шагать по планете. По состоянию на 13 марта 2020 года во всем мире заражено более 128 тысяч человек, выздоровели 68 тысяч. Быстрее всего вирус Covid-19 распространяется по странам Европы — в Италии, Германии, Швейцарии, Норвегии и Франции суммарно находятся 17 тысяч зараженных людей.

В мире

Под удар коронавируса попадают не только рядовые граждане, но и представители истеблишмента. 6 марта телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что двое советников верховного руководителя страны аятоллы Сейида Али Хаменеи и два вице-президента Ирана инфицированы и находятся на карантине. По количеству случаев заболеваний среди элит Иран сейчас на первом месте — коронавирус обнаружен у 23 членов местного парламента.

В США нет официальных данных об инфицировании среди политиков, но американцы серьезно беспокоятся о здоровье президента Дональда Трампа. Лидер общался с конгрессменами Дагом Коллинзом и Мэттом Гейтцем, которые, в свою очередь, добровольно отправились на карантин. Политики подозревают, что могли подхватить коронавирус на конференции консерваторов в конце февраля.

Дональд Трамп отказался проходить тест на заболевание после общения с конгрессменами. Пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм заявил, что у президента отличное самочувствие, и никаких признаков вируса нет.

«Президента не тестировали на коронавирус, потому что у него не было продолжительного контакта ни с кем из заболевших. У него нет никаких симптомов болезни», — отметил представитель Белого дома.

Волна коронавируса не обошла Белоруссию. По данным министерства здравоохранения республики, число больных там выросло до 21 человека. Есть страны, где количество зараженных в разы больше, но беспокойство вызывает состояние белорусского лидера Александра Лукашенко. Накануне президент почувствовал недомогание и упал в обморок. Все мероприятия с его участием были отменены. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ответила на вопрос журналистов о состоянии лидера уклончиво:

«Дело не только и не столько в коронавирусе».

Вирус Covid-19 нашли у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена и канадского политика Джастина Трюдо. Последний заразился от жены, у которой обнаружили коронавирус после поездки в Великобританию.

На Туманном Альбионе коронавирус обнаружили замминистра здравоохранения Надин Доррис. По данным британских СМИ перед этим Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а так же встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

В России

Страсти по поводу заболевания разворачивались в Госдуме 12 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил коллегу Сергея Катасонова в том, что он не самоизолировался после возвращения из Франции.

«Он появился здесь. Вторник, среда, четверг… Он уже может быть носителем этой инфекции. Летел в самолете, во Франции находился по собственной инициативе. <…> Ему наплевать на всех нас. Он, может, уже заразил десятки людей здесь», — возмутился Жириновский.

После спича лидера ЛДПР председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил Катасонова на карантин, обнулив его пропуск. В целях безопасности вместе с ним ушли несколько депутатов, сидящих на соседних рядах в Госдуме. Сам Катасонов согласился с решением Володина:

«Да, меня отправили на карантин. Я считаю это правильным решением: нужно заботиться о безопасности».

Коронавирус против звезд и мирового спорта

Не только политики, но и мировые звезды стали жертвами вируса Covid-19. Актер Том Хэнкс в своем Twitter написал, что вместе с женой почувствовал себя плохо будучи в Австралии. Звездную пару проверили и нашли коронавирус. В комментариях к этой записи поклонники актера выразили уверенность, что человек, который «воевал во Вьетнаме, выживал на необитаемом острове и высаживался на Луну» не может серьезно пострадать от заболевания.

Нашествие коронавируса ощутил и мировой спорт: главный тренер лондонской команды «Арсенал» Микель Артета сдал тест на коронавирус. Он показал положительный результат. Тренерский штаб и весь состав команды сразу же поместили на карантин.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

Игрок НБА Руди Гобер попытался подшутить над опасным вирусом — на пресс-конференции баскетболист потрогал все микрофоны, высмеивая панику по поводу пандемии. Через два дня игрок отправился на карантин с подтвержденным коронавирусом, а Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановке сезона на неопределенный срок.

Также в число заболевших попал Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, центральный защитник немецкой футбольной команды «Ганновер 96» Тимо Хюберс, испанский министр по вопросам равенства Ирен Монтеро, командующий Вооруженными силами Польши Ярослав Мика, министр культуры Франции Франк Ристер и многие другие.

По всему миру коронавирус разоряет магазины и закрывает общественные учреждения. Глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов убежден, что распространение коронавируса в мире остановится к середине лета. По его словам, нынешняя ситуация с инфекцией наполовину состоит из паники.