Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

Власти Шри-Ланки уведомили России о том, что прекращают выдачу виз по прилету из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 14 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, что на фоне угрозы распространения коронавируса страны вводят различные ограничительные меры. Например, Россия закрыла границы с Китаем.

В распространенном МИД РФ сообщении говорится, что ограничения начнут действовать 14 марта в 12.00 и будут распространяться на всех иностранных граждан, которые прилетают на Шри-Ланку по общегражданским паспортам. Возможность посещения страны по въездным визам, которые можно получить в шри-ланкийских посольствах, продолжает действовать.