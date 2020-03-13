Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что Путин работает "на полную катушку" на фоне ситуации с коронавирусом

Песков заявил, что Путин работает "на полную катушку" на фоне ситуации с коронавирусом

 Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию

Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию
Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

 Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции
Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

 Парки развлечений "Диснейленд" во Франции и США закрываются

Парки развлечений "Диснейленд" во Франции и США закрываются
Песков заявил, что Путин работает "на полную катушку" на фоне ситуации с коронавирусом

Песков заявил, что Путин работает "на полную катушку" на фоне ситуации с коронавирусом

 Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию

Песков призвал правоохранителей обратить внимание на фейки по поправкам в Конституцию
Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

 Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции
Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

 Парки развлечений "Диснейленд" во Франции и США закрываются

Парки развлечений "Диснейленд" во Франции и США закрываются
11:45   13 Марта 2020
Весь мир

Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

Шри-Ланка прекратит выдавать россиянам визы из-за коронавируса

Власти Шри-Ланки уведомили России о том, что прекращают выдачу виз по прилету из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 14 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, что на фоне угрозы распространения коронавируса страны вводят различные ограничительные меры. Например, Россия закрыла границы с Китаем.

В распространенном МИД РФ сообщении говорится, что ограничения начнут действовать 14 марта в 12.00 и будут распространяться на всех иностранных граждан, которые прилетают на Шри-Ланку по общегражданским паспортам. Возможность посещения страны по въездным визам, которые можно получить в шри-ланкийских посольствах, продолжает действовать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#визы #шри-ланка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...