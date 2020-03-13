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11:37   13 Марта 2020
Россия

Экс-главе Серпуховского района Шестуну зачитали обвинительный приговор

Экс-главе Серпуховского района Шестуну зачитали обвинительный приговор

Подольский суд рассмотрел по существу дело экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвинили в мошенничестве, взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности. 

Суд над бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном состоялся накануне, 12 марта. Заседание длилось более пяти часов, сообщает телеканал "360"

Подольский суд Московской области обвинил Шестуна в мошенничестве, получении взятки, а также незаконном предпринимательстве и неправомерной легализации доходов. Известно, что ущерб от действий Шестуна составил 62 миллиона рублей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #шестун

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