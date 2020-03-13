Экс-главе Серпуховского района Шестуну зачитали обвинительный приговор

Подольский суд рассмотрел по существу дело экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвинили в мошенничестве, взяточничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

Суд над бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном состоялся накануне, 12 марта. Заседание длилось более пяти часов, сообщает телеканал "360".

Подольский суд Московской области обвинил Шестуна в мошенничестве, получении взятки, а также незаконном предпринимательстве и неправомерной легализации доходов. Известно, что ущерб от действий Шестуна составил 62 миллиона рублей.