Парки развлечений Диснейленд во Франции и США закрываются

Три парка развлечений закрываются до конца марта из-за распространения коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса парки развлечений в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закрываются до конца марта.

Известно, что пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру, количество зараженных неуклонно растет. В связи с этим страны Европы принимают экстренные меры. В ряде городов отменяются массовые мероприятия, сокращается авиасообщение.