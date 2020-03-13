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 Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

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11:34   13 Марта 2020
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Парки развлечений Диснейленд во Франции и США закрываются

Парки развлечений Диснейленд во Франции и США закрываются

Три парка развлечений закрываются до конца марта из-за распространения коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса парки развлечений в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закрываются до конца марта. 

Известно, что пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру, количество зараженных неуклонно растет. В связи с этим страны Европы принимают экстренные меры. В ряде городов отменяются массовые мероприятия, сокращается авиасообщение. 

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Автор: Илья Романович

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