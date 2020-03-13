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11:07   13 Марта 2020
Политика

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Парламент Адыгеи проголосовал за закон о поправках к Конституции РФ, теперь документ поддержан всеми 85 российскими регионами, свидетельствуют данные голосований региональных органов законодательной власти.

На данный момент закон поддержали все субъекты РФ, в которых проводилось обсуждение, сообщает ТАСС.

Последним регионом, в котором местные депутаты голосовали за поправки, стал парламент Адыгеи, где закон был поддержан 45 из 47 депутатов.

При этом минимум, позволяющий направить закон на рассмотрение в Конституционный суд, был достигнут еще 12 марта, когда за принятие поправок проголосовало 57 российских регионов.

Заместитель председателя парламента Адыгеи Аскер Савв, комментируя принятие закона, отметил, что принятые поправки, предусматривающие назначение высших должностных лиц парламентом, сделают законодательную и исполнительную власть более сбалансированной, а также повысят эффективность их взаимодействия.

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Автор: Юлия Яковлева
#адыгея #конституция рф #регионы рф

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