Погребинский оценил вероятность изъятия дипломатических зданий РФ в Киеве

Украинская дипмиссия в России потеряет здание в Москве, если киевские власти отнимут помещение у российского посольства в украинской столице.

Об этом, комментируя решение киевских властей разорвать договор об аренде земельных участков под строительство зданий для посольства РФ, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«В Киеве действует старый горсовет, в котором доминируют националисты. Именно они переименовывают, декоммунизируют. Парламент изменился, а местный горсовет – нет. Поэтому они вполне могут принимать такие решения», — заявил политолог, слова которого приводит газета «Взгляд».

При этом Погребинский отметил, что участок земли, на котором в Москве расположено украинское посольство является гораздо более «вкусным» - хорошее здание находится в двух шагах от Тверской улицы, в самом центре российской столицы.

«Ясно, что потеря здания в Киеве привела бы к аналогичной потере здания украинского посольства в Москве. И дипмиссия Украины могла бы претендовать на место разве что где-то на выселках», — допустил политолог.

По мнению Погребинского, территории действующего в Киеве посольства РФ ничего не угрожает, так как ее защищает дипломатический статус. Тем более, добавил эксперт, что накануне на встрече заместителя руководителя администрации российского президента Дмитрия Козака и главы администрации президента Украины Андрея Ермака явно наметились признаки урегулирования конфликта в Донбассе.

Также ситуацию прокомментировал бывший заместитель главы МИД СССР Александр Белоногов, заявивший, что дипломатия основывается на принципе взаимности.

«На каких условиях существует украинское посольство в Москве, на таких же должно существовать и наше посольство в Киеве. Всякое враждебное действие против одного посольства влечет соответствующую реакцию со стороны пострадавшего государства», — напомнил дипломат.

В четверг, 12 марта, городской совет Киева принял решение разорвать заключенные с российским посольством еще в 1999 году договоры об аренде участков земли для строительства там новых зданий диппредставительства. Речь идет о земельных участках на Подоле на улице Спасской, 13–15, Спасской, 14 и Боричевом Току, 17, 19, 21, где планировалось построить новые помещения для российского посольства.

В Киевском городском совете заявили, что данные земельные участки возвращаются в собственность города, так как они не использовались по назначению с 1999 года. При этом, как сообщает УНИАН, часть вышеперечисленных территорий за прошедшие 20 лет была приспособлена местными жителями для общественного отдыха, поэтому будет рассмотрен вопрос о переведении их в статус скверов.