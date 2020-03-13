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10:54   13 Марта 2020
Россия

Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

От шести до 14 лет колонии получили экс-банкиры ООО "Банк Москвы", которые, по версии следствия, присвоили и растратили 14,5 миллиарда рублей. 

Бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о присвоении и растрате 14,5 миллиарда рублей. Такое решение заочно принял Мещанский суд Москвы, передает РИА Новости. 

Экс-президент организации, а также его заместители Дмитрий Акулинин и Алексей Сытников в настоящее время находятся в розыске. Российская сторона запрашивала экстрадицию подсудимых у Великобритании, однако получила отказ.

Подельников Бородина суд приговорил к срокам заключения от шести до 14 лет. 

Следствием установлено, что Андрей Бородин и его преступное сообщество переводили деньги, вырученные за счет незаконных валютных сделок, на счета нескольких фирм на Кипре. 

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Автор: Яна Либерман
#суд #растрата #банк москвы

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