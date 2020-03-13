Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

От шести до 14 лет колонии получили экс-банкиры ООО "Банк Москвы", которые, по версии следствия, присвоили и растратили 14,5 миллиарда рублей.

Бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о присвоении и растрате 14,5 миллиарда рублей. Такое решение заочно принял Мещанский суд Москвы, передает РИА Новости.

Экс-президент организации, а также его заместители Дмитрий Акулинин и Алексей Сытников в настоящее время находятся в розыске. Российская сторона запрашивала экстрадицию подсудимых у Великобритании, однако получила отказ.

Подельников Бородина суд приговорил к срокам заключения от шести до 14 лет.

Следствием установлено, что Андрей Бородин и его преступное сообщество переводили деньги, вырученные за счет незаконных валютных сделок, на счета нескольких фирм на Кипре.