Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Главы наиболее крупных предприятий в стране в настоящее время не предпринимают попыток оказать влияние на политику, проводимую РФ. Этим ситуация отличается от 90-х годов прошлого века, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что знаком с большинством представителей крупного бизнеса, но не видит смысла в том, чтобы каким-то образом им противостоять. По мнению Путина, важно не допустить, чтобы кто-то мог влиять на принятие политических решений.

Отличие от 1990-х в том, что раньше воротилы бизнеса прямо влияли на государственных деятелей, сегодня представители предпринимательства пытаются найти соответствующие подходы для продвижения собственных интересов. То есть в настоящий момент у глав крупных компаний нет никаких привилегий в этом плане, подчеркнул Путин.