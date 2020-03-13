Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

 Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ
Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

 Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве
Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

 Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии
Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

 Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ
Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

 Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве
Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

 Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии
10:10   13 Марта 2020
Россия

Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Главы наиболее крупных предприятий в стране в настоящее время не предпринимают попыток оказать влияние на политику, проводимую РФ. Этим ситуация отличается от 90-х годов прошлого века, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что знаком с большинством представителей крупного бизнеса, но не видит смысла в том, чтобы каким-то образом им противостоять. По мнению Путина, важно не допустить, чтобы кто-то мог влиять на принятие политических решений.

Отличие от 1990-х в том, что раньше воротилы бизнеса прямо влияли на государственных деятелей, сегодня представители предпринимательства пытаются найти соответствующие подходы для продвижения собственных интересов. То есть в настоящий момент у глав крупных компаний нет никаких привилегий в этом плане, подчеркнул Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #бизнес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...