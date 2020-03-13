Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Новым типом пневмонии заразился Глава МВД Австралии Питер Даттон.

1 марта в Австралии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Скончался 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess.

12 марта стало известно о заражении коронавирусом обладателя премии "Оскар" Актера Тома Хэнкса. Актер прибыл в страну для съемок в новом фильме. Он и его жена находятся в изоляции, их наблюдают специалисты.

По данным на 13 марта, 156 случаев заражения новым типом пневмонии зафиксировано в Австралии, три человека стали жертвами заболевания.