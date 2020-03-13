Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

 Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ
Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

 Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве
Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

 Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии
Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

Экс-президент Банка Москвы и его подельники получили тюремные сроки за растрату 14,5 млрд

 Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ

Путин заявил об отсутствии влияния глав крупных компаний на политику в РФ
Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

Все регионы РФ поддержали закон о поправках к Конституции

 Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве
Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

 Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии
10:09   13 Марта 2020
Весь мир

Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Коронавирус обнаружили у главы МВД Австралии

Новым типом пневмонии заразился Глава МВД Австралии Питер Даттон.

1 марта в Австралии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Скончался 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess.

12 марта стало известно о заражении коронавирусом обладателя премии "Оскар" Актера Тома Хэнкса. Актер прибыл в страну для съемок в новом фильме. Он и его жена находятся в изоляции, их наблюдают специалисты.

По данным на 13 марта, 156 случаев заражения новым типом пневмонии зафиксировано в Австралии, три человека стали жертвами заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#австралия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...