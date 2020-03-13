Путин заявил, что ЦБ провел санацию, чтобы не пострадали миллионы россиян

Россияне остались недовольны санацией ЦБ, однако эта процедура спасла миллионы россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин пояснил, что благодаря санации миллионы россиян не отдали свои деньги слабым финансовым организациям, которые потом просто "растворились бы куда-нибудь в Лондон".

"Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо — это другой вопрос", — сказал глава российского государства в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

В июле 2015 года занимавший пост главы кабмина РФ Дмитрий Медведев дал поручение создать в России так называемый банк плохих долгов или банк-санатор, который бы занялся поддержкой системообразующих корпораций. 1 мая 2017 года Путин подписал закон о создании управляющей компании, которая займется санацией банков Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).