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Путин заявил, что ЦБ провел санацию, чтобы не пострадали миллионы россиян

Путин заявил, что ЦБ провел санацию, чтобы не пострадали миллионы россиян

 Путин согласился, что зарплаты топ-менеджеров госкорпораций должны быть скромнее

Путин согласился, что зарплаты топ-менеджеров госкорпораций должны быть скромнее
Сооснователь "Яблока" Лукин может покинуть партию

Сооснователь "Яблока" Лукин может покинуть партию

 Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве
Восемь новых случаев заражения за сутки выявлены в Китае

Восемь новых случаев заражения за сутки выявлены в Китае

 Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти

Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти
9:47   13 Марта 2020
Россия

Путин согласился, что зарплаты топ-менеджеров госкорпораций должны быть скромнее

Путин согласился, что зарплаты топ-менеджеров госкорпораций должны быть скромнее

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ТАСС о том, как высокие зарплаты глав госкорпораций соотносятся с их работой в бюджетном секторе. Президент признал, что эта ситуация его крайне беспокоит. 

Президент России Владимир Путин заявил, что непомерно высокие зарплаты топ-менеджеров некоторых государственных компаний коробят его. Мнением об этой ситуации он поделился в ходе интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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Автор: Борис Нестеров

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