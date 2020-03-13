Путин согласился, что зарплаты топ-менеджеров госкорпораций должны быть скромнее

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ТАСС о том, как высокие зарплаты глав госкорпораций соотносятся с их работой в бюджетном секторе. Президент признал, что эта ситуация его крайне беспокоит.

Президент России Владимир Путин заявил, что непомерно высокие зарплаты топ-менеджеров некоторых государственных компаний коробят его. Мнением об этой ситуации он поделился в ходе интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".