Коротченко рассказал о цели американской подлодки в Арктике

Россия отслеживает американские учения и понимает степень их опасности, заявил журналист, военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя маневры ICEX-2020, в рамках которых атомная подлодка США Toledo, пробив арктический лед, всплыла из морских глубин, неподалеку от российского архипелага Земля Франца-Иосифа.

Субмарина участвует в маневрах ICEX-2020, контекст которых, в числе прочего, подразумевает и отработку задач по войне с Россией в Арктике.

По словам Игоря Коротченко, Россия не исключает, что в ходе учений отрабатываются и задачи, связанные с подготовкой нанесения удара по арктическим базам и другим инфраструктурным объектам России в Арктике.

Министерство обороны подобную опасность давно учитывает и на протяжении последних лет активно оснащает Северный флот и российскую группировку в Арктике современными средствами противовоздушной обороны.

В частности, границы РФ в Арктике прикрывает зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» - арктический вариант комплекса «Тор», который позволяет эффективно обеспечивать противовоздушную оборону в автономном режиме и является, по сути, средством «последнего рубежа», давая практически 100-процентную гарантию поражения любых целей, в том числе крылатых ракет.

Также в Арктике размещены комплексы С-400, а воздушное пространство контролируется современными радиолокационными станциями.

«Необходимости реагировать нет — у нас ведется системная работа, которая позволяет нейтрализовать подобные угрозы», — приводит слова Коротченко телеканал «360».

При этом эксперт прокомментировал видео на котором запечатлен момент всплытия подлодки из-подо льда, заявив, что в нем нет и намека на фейк. По словам Коротченко, американская субмарина всплыла по стандартной процедуре, найдя в арктических льдах необходимые для этого трещины или разлом.

«Подводные лодки при всплытии через ледяной купол всегда выбирают либо полыньи, либо трещины, чтобы максимально облегчить выход на поверхность. На современных подлодках есть аппаратура, которая позволяет зондировать состояние ледяного покрова и выбирать места, наиболее благоприятные для всплытия», — объяснил журналист.

Также он отметил, что атомные подводные лодки подобным образом отрабатывают поставленные в ходе маневров учебно-боевые задачи по нанесению крылатыми ракетами морского базирования, которые как раз и являются основным оружием на Toledo.