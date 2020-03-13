Сооснователь "Яблока" Лукин может покинуть партию

Сооснователь политической партии "Яблоко" Владимир Лукин может покинуть организацию. Соответствующее сообщение распространено отделением партии в Нижнем Новгороде.

В сообщении говорится, что Лукиным подано заявление о готовности выйти из "Яблока". Упоминается и тот факт, что сенатор голосовал за планируемые поправки в основной закон страны, пишет РИА Новости.

Лукин лично обращается к руководителю федерального политического комитета "Яблока" Григорию Явлинскому, отмечая, что представляет в Совфеде губернатора Тверской области. По словам сенатора, он действует, исходя из поручений главы региона, также поддерживающего поправки к Конституции РФ.

Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии Яблоко. pic.twitter.com/uuEdvQsRhm — Нижегородское Яблоко (@nnyabloko) March 12, 2020

Владимир Лукин в письме отметил, что понимает, что его позиция противоположна той, что занимает партия. Именно из-за этих противоречий он готов выйти из "Яблока", если это потребуется.