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9:24   13 Марта 2020
Политика

Сооснователь "Яблока" Лукин может покинуть партию

Сооснователь "Яблока" Лукин может покинуть партию

Сооснователь политической партии "Яблоко" Владимир Лукин может покинуть организацию. Соответствующее сообщение распространено отделением партии в Нижнем Новгороде.

В сообщении говорится, что Лукиным подано заявление о готовности выйти из "Яблока". Упоминается и тот факт, что сенатор голосовал за планируемые поправки в основной закон страны, пишет РИА Новости.

Лукин лично обращается к руководителю федерального политического комитета "Яблока" Григорию Явлинскому, отмечая, что представляет в Совфеде губернатора Тверской области. По словам сенатора, он действует, исходя из поручений главы региона, также поддерживающего поправки к Конституции РФ.

Владимир Лукин в письме отметил, что понимает, что его позиция противоположна той, что занимает партия. Именно из-за этих противоречий он готов выйти из "Яблока", если это потребуется.

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Автор: Кристина Мокроусова
#яблоко #поправки #лукин #конституция рф

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