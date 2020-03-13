Восемь новых случаев заражения за сутки выявлены в Китае

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части КНР достигло 80 813. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению Китая.

Согласно полученным от 31 провинции данным, в настоящий момент болеют 13 526 человек (4020 пациентов находятся в тяжелом состоянии). Выздоровели 64 111 человек. Жертвами нового коронавируса стали 3176 человек.

За последний день в Китае было выявлено лишь восемь новых случаев заболевания. За последние сутки скончались семь человек.

За прошедший день в стране выявили три ввозных случая заражения, из них два Шанхае и один в столице Китая. Общее число ввозных случаев достигло 88.

В провинции Хубэй подтверждены пять новых случаев заражения COVID-2019. Также зарегистрированы пять летальных исходов.

Отдельно в Гонконге выявлен 131 случай заражения (из них три человека умерли, 75 выздоровели), в округе Макао нашли десять инфицированных (все они уже выписаны), на острове Тайване заразились 49 человек (из них один скончался и 20 вылечились).