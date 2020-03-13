Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти

Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти».

Ранее в Минфине США заявили, что ограничения против швейцарской структуры TNK Trading International S.A. (TTI). связаны с тем, что она работает в нефтяном секторе экономики Венесуэлы. Дочерним структурам «Роснефти» был установлен срок до 20 мая для сворачивания бизнеса.

Помпео на своей странице в Twitter написал, что санкции были введены с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.

В феврале высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Rosneft Trading контролирует подавляющий объем нефти Венесуэлы, которая торгуется в обход санкций по всему миру.

В свою очередь в «Роснефти» назвали данные ограничительные меры необоснованными и незаконными. В компании подчеркивают, что деятельность RTSA в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер.