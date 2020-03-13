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 Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

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Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

 Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

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Восемь новых случаев заражения за сутки выявлены в Китае

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 Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти

Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти
7:31   13 Марта 2020
Весь мир

Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти

Помпео прокомментировал введение американских санкций против «дочки» Роснефти

Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти».

Ранее в Минфине США заявили, что ограничения против швейцарской структуры TNK Trading International S.A. (TTI). связаны с тем, что она работает в нефтяном секторе экономики Венесуэлы. Дочерним структурам «Роснефти» был установлен срок до 20 мая для сворачивания бизнеса.

Помпео на своей странице в Twitter написал, что санкции были введены с целью усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.

В феврале высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Rosneft Trading контролирует подавляющий объем нефти Венесуэлы, которая торгуется в обход санкций по всему миру.

В свою очередь в «Роснефти» назвали данные ограничительные меры необоснованными и незаконными. В компании подчеркивают, что деятельность RTSA в Венесуэле носит исключительно коммерческий характер.

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Автор: Олег Королев
#роснефть #санкции сша #помпео

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