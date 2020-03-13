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 Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ

Мосгордума одобрила поправки к Конституции РФ
Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

 Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР

Порошенко покинул Украину накануне допроса в ГБР
Восемь новых случаев заражения за сутки выявлены в Китае

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7:09   13 Марта 2020
Весь мир

Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в пять тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в пять тысяч долларов

Стоимость биткоина опускается в в пятницу на более чем 30 процентов, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, собирающего данные более чем с 20 бирж криптовалюты, по состоянию на 03.23 по Москве биткоин дешевеет на 38,09 процента, до 4891 долларов.

В свою очередь на крупнейшей криптовалютной бирже Binance биткоин падает на 39,56 процента, до 4783 долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты впервые с 15 апреля минувшего года упала ниже отметки в пять тысяч долларов.

Биткоин  — крупнейшая децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может использовать любой участник системы. Новые блоки системы создаются с помощью специальных вычислительных устройств. Концепция криптовалюты Биткоин была опубликована в 2008 году. Стремительный рост ее популярности произошел лишь в последние пять лет.

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Автор: Олег Королев
#криптовалюта #биткоин

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