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6:40   13 Марта 2020
Весь мир

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае был выявлен еще в ноябре

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае был выявлен еще в ноябре

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае был выявлен еще 17 ноября, а не в декабре, как ранее считалось. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства.

По информации издания, речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй . Именно с данного региона началась вспышка заболевания.

Всего в Хубэее в ноябре было выявлено девять носителей нового коронавируса, однако ни один из них не был подтвержден в качестве «нулевого пациента» — первого заразившегося, с которого началась эпидемия в Китае.

В мире новым коронавирусом уже заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах. Большинство заболевших выздоровели. Более четырех тысяч человек скончались. ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-2019 пандемией.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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