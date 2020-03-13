Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае был выявлен еще в ноябре

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае был выявлен еще 17 ноября, а не в декабре, как ранее считалось. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства.

По информации издания, речь идет о 55-летнем жителе провинции Хубэй . Именно с данного региона началась вспышка заболевания.

Всего в Хубэее в ноябре было выявлено девять носителей нового коронавируса, однако ни один из них не был подтвержден в качестве «нулевого пациента» — первого заразившегося, с которого началась эпидемия в Китае.

В мире новым коронавирусом уже заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах. Большинство заболевших выздоровели. Более четырех тысяч человек скончались. ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-2019 пандемией.