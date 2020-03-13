Власти штата Огайо заявили о 100 тысячах зараженных новым коронавирусом

Глава департамента здравоохранения американского штата Огайо Эми Эктон заявила, что новым коронавирусом заражены более 100 тысяч человек. Об этом сообщает местный телеканал ABC News 5 Cleveland.

Эктон на пресс-конференции заявила, что из факта распространения вируса среди жителей штата следует, что по меньшей мере один процент населения Огайо является носителем нового коронавируса.

Чиновница напомнила, что в штате живет 11,7 миллиона. Таким образом, цифра превышает 100 тысяч человек.

Согласно официальным данным, в Огайо зафиксировано пять подтвержденных случаев заражения COVID-2019. По словам Эктон, реальная картина распространения инфекции не видна из-за медленного разворачивания систем тестирования.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи.