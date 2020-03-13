Супруга канадского премьера Трюдо заразилась новым коронавирусом
Супруга канадского премьера Джастина Трюдо Софи заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Канады Камерон Ахмад.
Ранее сообщалось, что Трюдо принял решение перейти в режим самостоятельного карантина и работать из дома. О данной мере он объявил после того, как его супруга Софи, которая вернулась из Британии, почувствовала признаки заражения COVID-2019.
Отмечается, что у самого Трюдо симптомов нет. По его словам, болезнь жены протекает в мягкой форме.
Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 25 января. На данный момент COVID-2019 был выявлен у 138 человек, один из заразившийся умер. Большая часть заболевших прибыли из Китая, Ирана и Египта.
Ранее премьер Канады сообщал, что власти страны создадут фонд размером 728 миллионов долларов США для борьбы с COVID-19.