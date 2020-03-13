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5:34   13 Марта 2020
Весь мир

Политолог Шаповалов назвал главного провокатора эскалации ливийского кризиса

Политолог Шаповалов назвал главного провокатора эскалации ливийского кризиса

Основным провокатором эскалации кризиса в Ливии является Турция. Такое мнение выразил в интервью ФАН замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем настояла на незамедлительном подписании соглашения о прекращении огня.

По мнению эксперта, канцлер ФРГ ошиблась адресом, требуя от Сарраджа политических решений. Он отметил, что в данной ситуации для большего эффекта нужно первым делом обращаться не к главе ПНС, а к турецкому президенту Редежпу Эрдогана

Шаповалов отметил, что достигнутые между ПНС и Анкарой соглашения, также военная помощь Турции свидетельствуют о том, что марионеточное «правительство» Сарраджа является эдаким «младшим партнером».

Собеседник ФАН отметил, что канцлер Германии не просто так обратилась именно к Сарраджу, поскольку она отчетливо понимание, что именно оккупационный режим в Триполи нарушает действующий режим прекращения огня. По его словам, Меркель достаточно осведомления о том, что в настоящий момент происходящее в Ливии происходит, и какая из сторон препятствует мирному политическому урегулированию ливийского кризиса.

По его словам, данное обращение «весьма симптоматично», поскольку Германия является не просто членом ООН, но и страной, которая активно участвовала в переговорном процессе по урегулированию ливийского кризиса.

«Я считаю, что вмешательство Турции существенным образом нарушило баланс сил и принесло серьезную угрозу в Ливию. <..> Есть ощущение, что это только начальная фаза, и, скорее всего, за этим последует дальнейшая эскалация», — заявил Шаповалов.

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Автор: Олег Королев
#германия #турция #ливия

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