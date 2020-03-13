Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО на мероприятии по Донбассу в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе в украинской столице.

В четверг украинские националисты в Киеве сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая должна была пройти в Киеве. После этого они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должно было пройти мероприятие. Один из экстремистов толкнул Сивохо в спину, из-за чего тот упал.

Захарова на своей странице в Facebook отметила, что украинская полиция в очередной раз продемонстрировала свою «абсолютную никчемность». Дипломат сравнила инцидент с сатирическим романом Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

«Мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что обе стороны перепалки объединяли в своем разобщении России, однако в итоге это не помогло им избежать традиционных взаимных оскорблений и драки.